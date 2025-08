"C'era anche la Juve?", De Bruyne ammette: "Tanti club mi volevano, ero libero..."

vedi letture

"L’ha chiamata anche la Juve, vero?": è stata questa la domanda che Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rivolto a Kevin De Bruyne nella sua lunga intervista in edicola questa mattina. Il belga ha risposto così: "Ho avuto varie conversazioni con tanti club attraverso il mio entourage. Ma è la normalità quando sei libero".

Kdb ha motivato così la sua scelta di sposare il progetto azzurro: "Onestamente c’erano anche altre opzioni, ma dopo aver parlato con mia moglie e i miei figli ho pensato tra me e me che questa fosse la migliore. Ho valutato tutti i fattori, lavoro e vita, carriera e futuro. Tra l’altro è la squadra che ha vinto il campionato, una squadra incredibile, e avendola sfidata in Champions so cosa si prova: conosco i tifosi, la loro passione e il loro sostegno. Quindi Napoli mi ha trasmesso la sensazione più bella".