Cabrini: "Il Napoli ha la mentalità di Conte! C'è una similitudine tra lui e Inzaghi"

Antonio Cabrini, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Questo mi sembra un Napoli targato Conte, se è arrivato fino a questo punto è merito di un allenatore che non molla mai, come fanno i fratelli Inzaghi che sono sempre sul pezzo.

Anche se il Napoli dovesse essere tagliato fuori dalla lotta scudetto, Conte non mollerà mai. La mentalità è questa e fa la differenza”.