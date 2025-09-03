Cacia: “Hojlund-Lucca coppia ben bilanciata, sarebbe bello vederli giocare insieme"

L'ex attaccante Daniele Cacia è intervenuto ai microfno di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Secondo me Lucca e Hojlund possono giocare insieme, Hojlund si butta dentro in qualsiasi spazio si trova. Sarebbe bello vederli insieme, Lucca-Lukaku non li vedrei bene insieme perché hanno le stesse caratteristiche.

Ma Lucca-Hojlund è una coppia ben bilanciata. Sono stato vicino al Napoli nel 2006/7, c’era Pierpaolo Marino che con il mio procuratore Ciccio Romano parlavano spesso di questa ipotesi. Giocare a Napoli mi sarebbe piaciuto”.