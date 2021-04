Cagliari, Semplici: "Ora niente rilassamenti, altrimenti mi vedrete in versione pugile"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, nell'intervista a Sky post-vittoria sulla Roma, ha parlato dei timori di rilassamento dopo questo recupero in classifica, ad una settimana dal match col Napoli: "Assolutamente no, altrimenti mi vedrete in versione pugile. Adesso non possiamo mollare, non abbiamo fatto ancora niente. Giochiamo con umiltà e questa deve essere la nostra forza".