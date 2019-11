Cagni attacca Koulibaly: "Non è più lo stesso! Basta salire sempre, torni a fare il difensore!"

Gigi Cagni è sempre molto incisivo, non le manda di certo a dire, non si morde mai la lingua. Stavolta l'ex allenatore ce l'ha con Kalidou Koulibaly con le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly non è più lo stesso. Sai, si può girare intorno e parlare di mille cose, ma Ancelotti deve risolvere la cosa più importante che è questo. Koulibaly deve tornare a fare il difensore. L'ho visto troppe volte andare in avanti, ma dove vai? Fai il meglio in difesa e basta, torna a difendere come col Liverpool".