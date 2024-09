Podcast Cagni sulla Nazionale: "Ecco l'errore a cui Spalletti deve porre subito rimedio"

vedi letture

"2La Nazionale deve far vedere lo spirito che deve avere un professionista, un italiano".

Ai microfoni di 'Maracanà' su Tmw Radio, mister Gigi Cagni ha parlato di Francia-Italia di Nations League: "Il fatto che l'allenatore deve dare delle motivazioni è un problema. Non è così, visto che è la Nazionale. Penso che abbia capito gli errori fatti, la cosa più importante è che ora deve essere bravo a trovare la soluzione. Ora vediamo.

L'errore più grave è stata una squadra morta sotto l'aspetto mentale e fisico. E su questo deve lavorare, prima di dare un gioco bello. Non puoi fare sport se non hai una condizione mentale e fisica ottimale. Questa Nazionale quanto può dare? Ci sono più giovani e speriamo crescano in fretta. Ora vediamo se maturiamo e se danno una spinta importante. La Nazionale deve far vedere lo spirito che deve avere un professionista, un italiano".