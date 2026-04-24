L'ex Mauro: "Squadra ha bisogno di interventi perché l'età media è alta"

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Per parlare dei temi di casa Napoli, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex Massimo Mauro. Queste le sue parole relativa alla rincorsa Champions: "Vero che la prestazione contro la Lazio ha un po' disorientato, ma il vantaggio su Como e Roma è rassicurante. I lariani mi sembra che si siano un po' sgonfiati, i giallorossi hanno un po' di problemi ambientali che deve affrontare".

Massimo Mauro ha anche analizzato il futuro del club e le mosse che il Napoli dovrebbe fare in estate: "A me sembra che la squadra abbia bisogno di interventi notevoli perché avanti con l'età. E poi c'è Conte: non ho capito se lui resta o no. Certo che è la persona adatta per partire sempre con le stesse, enormi ambizioni, ma non mi è chiaro come possa evolvere".