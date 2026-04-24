De Maggio ad ADL: "Ho dieci domande per capire il futuro del Napoli"

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Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha chiamato direttamente in causa Aurelio De Laurentiis,

Il silenzio del Napoli fa rumore e apre interrogativi. Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha chiamato direttamente in causa Aurelio De Laurentiis, ponendo una serie di quesiti sul presente e sul futuro del club. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, “ho dieci domande per il presidente: Conte resterà o andrà via? Qual è il progetto per il futuro? Quando arriveranno il nuovo centro sportivo e lo stadio?”.

Tra i temi anche il mercato e la gestione della rosa: “Ci saranno investimenti sui giovani? Lukaku verrà confermato?”. Non mancano poi i dubbi su infortuni e comunicazione: “Perché tanti stop fisici? Perché il Napoli comunica così poco e male?”. Infine, una stoccata sulle scelte di mercato: “Chi ha voluto davvero Lang e Lucca?”.