Caiazza: "Chiedo al Sindaco di togliere la cittadinanza onoraria a Spalletti! Fa il finto buono"

vedi letture

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Salvatore Caiazza: "Ufficialmente chiedo al sindaco Manfredi di togliere la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, perché secondo me non è l'uomo adatto per portare questa cittadinanza a casa. Deve rimanere toscano, anzi se la faccia dare dalla Juventus a Torino. Siccome lui sbaglia a parlare a qualche cena e qualcuno riporta, allora ogni tanto bisogna che qualcuno gli tiri le orecchie, perché a Napoli non siamo piagnoni. Neanche Conte è piagnone, neanche a far l'apposta ieri non ha pianto per quello che gli è successo. Lui invece porta uno scudetto del Napoli sul braccio e dice che siamo dei piagnoni e che ha battuto la squadra campione d'Italia, la squadra titolare del Napoli.

Mi dica dov'è la squadra titolare e poi ne parliamo. Allora, ufficialmente gli venga tolta la cittadinanza onoraria. Ripeto, io rispetto l'allenatore Spalletti perché nel 2023 veramente ci ha fatto godere, ci ha fatto vivere una stagione straordinaria, dopo 33 anni ha portato lo scudetto. Però a me i finti buoni non piacciono. O dici quello che sei, o se sei così, o no. Poi quando ti nascondi fai il bravo davanti e di dietro poi fai il cattivo. Preferisco Conte centomila volte".