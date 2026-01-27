Podcast Di Gennaro: "Conte ha ragione, Spalletti come comunicatore zero"

A commentare i fatti del giorno ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Napoli verso il Chelsea, con Conte che se la prende con Spalletti...

"Mi sembra abbia ragione. Spalletti mi piace come allena, ma come comunicatore zero, ha fatto un'uscita infelice. Lo dice con una battuta, ma non è simpatico. Anche in altre circostanze Spalletti risponde non bene. Bisogna avere rispetto. E' un Napoli falcidiato dagli infortuni, però...Se poi la Juve non va in Champions che succede? La Juve è migliorata con Spalletti, ma come comunicatore zero però".

La Juve però sta venendo su forte:

"Manca ancora tanto, è vero. Era meglio se parlava in maniera diversa Spalletti. Poi anche Conte sbaglia quando è incavolato, ma Spalletti deve pensare che deve arrivare quarto...".

Milan e Juve, chi convince di più come anti-Inter?

"Adesso è stato più regolare il Milan, però il recupero poteva farlo solo un allenatore che ha idee come Spalletti. E ha trovato un McKennie punta, come dice lui. E' uno eclettico, che rende e fa anche gol, mi sono dovuto ricredere su di lui. L'Inter rimane la più forte, non solo a centrocampo ma anche davanti, chi ce li ha quei 4 attaccanti? Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto. E anche la Roma è lì".