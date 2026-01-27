Video Spalletti replica a Conte sui social con un video: alla Rai parla di “Campioni” e “migliori”

Hanno fatto molto discutere le parole di Luciano Spalletti nella conferenza del post Juventus-Napoli, quando aveva devinito gli azzurri "gli ex campioni d'Italia". Oggi Antonio Conte ha replicato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea. Alle parole del tecnico azzurro arriva la controreplica del tecnico bianconero, che ha ha postato sui propri social l'intervista concessa alla Rai nel post-partita del match di domenica sera.

Queste le parole di Spalletti: "Stasera si può dire che si è preso delle cose, anche perché davanti ci si aveva il meglio di tutti, ci si aveva i campionp d'Italia. E farlo con loro probabilmente ha più valore. Però, come si diceva prima, ora domani riparte un'altra rumba. Tu devi toglierti i panni del vincente di stasera, metterti i panni di quello umile che va a raspare per poter riessere vincente la prossima volta".