Alvino risponde a Chivu: “Prima di nominare Maradona si sciacqui la bocca!”

vedi letture

Per commentare le polemiche successive all’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus e il caso Bastoni, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bodø/Glimt, ha richiamato il match di andata contro il Napoli e addirittura nominato Diego Armando Maradona.

Immediata la replica del giornalista Carlo Alvino sui social: “Signor Chivu, prima di nominare Maradona bisogna sciacquare accuratamente la bocca, non si sta parlando di un calciatore ma del calcio stesso. Ci sono nomi che si leggono e nomi che si venerano. Quello di Diego appartiene alla seconda categoria e va usato con rispetto! Signor Chivu non parli più di Maradona se non hai mai provato l’emozione di vedere l’impossibile diventare realtà. Ripeto, bisogna sciacquarsi la bocca prima di sfiorare il mito”.