Jacobelli: “Napoli positivo contro la Roma, ha dimostrato di essere una grande squadra”

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’editorialista Xavier Jacobelli. Di seguito le sue parole: “La decisione del giudice sportivo è corretta dal punto di vista del regolamento sportivo, ma non per quello che abbiamo visto in campo. Sapevamo tutti che sarebbe andata a finire così. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia inadeguato il regolamento calcistico. Il regolamento è bizantino e confuso, produce difformità di giudizio e di conseguenza genera queste situazioni



Le minacce rivolte all’arbitro La Penna sono scioccanti, come quelle rivolte a Bastoni e alla sua famiglia. Purtroppo questo dimostra quanto stridente sia la differenza tra quello che stiamo vedendo nel calcio e quello a cui stiamo assistendo alle Olimpiadi di Milano.



Tutti gli appassionati di sport e gli atleti stanno applaudendo all’impresa straordinaria di Federica Brignone. Invece, quello che è accaduto a San Siro sabato sera dimostra quanto la gente si stia disaffezionando e disinnamorando di uno sport come quello del calcio che potrebbe regalare ben altre emozioni rispetto a quelle che stiamo vivendo.



Il Napoli deve essere soddisfatto della sua partita contro la Roma. Ricordiamoci che gli azzurri sono reduci da una stagione ricca di infortuni e aver ribaltato una squadra come la Roma è un bel risultato. Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra.



Il turno di Champions sarà tosto per tutte le italiane. Ricordiamoci che questo è solo il turno di andata e tutte le partite presentano notevoli difficoltà. Ci vorrà la massima concentrazione e determinazione da parte di tutte le italiane in gara”.