Caiazza: “Mazzarri ha insultato Meluso-Micheli, ma poverelli non sapevano niente sull’esonero”

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto a Canale 8: “Le due società di ADL quest’anno sono decime entrambe, a Bari vogliono la sua testa, tra poco anche qui perché il credito sta finendo. Basta sentire la gente, c’è il popolo in subbuglio.

Ora ha superato i limiti. In conferenza c’erano due signori come Meluso e Micheli, non battevano ciglio, parlava solo lui. Ha confermato di non aver rispetto dei suoi collaboratori, mandati a Castel Volturno ad accogliere Mazzarri senza sapere cosa fare. Prendendosi le ingiurie, giuste in quel momento, ma ingiuste perché non lo sapevano neanche loro, da parte dell’allenatore. Mentre parlava alla squadra, s’è rivolto a loro due e li ha insultati, e quei poverelli gli hanno detto che erano nelle sue stesse condizioni”.