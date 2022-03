Caiazza su Osimhen: “Qualcuno diceva che doveva tornare alla scuola calcio, invece…”

"Spero che Lozano faccia bene, da quando fece quelle dichiarazioni non è riuscito a dare il massimo se non la doppietta contro il Bologna".

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista. “Osimhen? Sentivo qualcuno dire che doveva tornare alla scuola calcio. Penso che nei suoi 2 anni italiani abbia dimostrato qualcosa. Nonostante le sue difficoltà con gli infortuni, anche quelle visive con la maschera, eccelle in Europa e si getta sempre nel pericolo. Credo giocherà più Politano di Lozano, dovrebbe giocare Mertens in attacco. Non so se Zanoli giocherà dell’inizio, questa è una partita che va vissuta sull’esperienza. Spero che Lozano faccia bene, da quando fece quelle dichiarazioni non è riuscito a dare il massimo se non la doppietta contro il Bologna. Se il Napoli vince riuscirà a tenere il pallino fino alla fine”.