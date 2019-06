Cairo dribbla le domande su Verdi: "Non parlo di giocatori che non sono del Torino"

“Verdi? È stato al Torino da ragazzino, poi è cresciuto tanto. Non parlo di giocatori che non sono del Torino”. Così il patron del Torino Urbano Cairo, intervenendo a radio Sportiva a proposito dell’interesse del club granata per l’azzurro Simone Verdi.

A proposito dell’approdo in Europa League dopo l’esclusione del Milan: “La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l'unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il Milan. Abbiamo fatto un girone di ritorno quasi perfetto, subito dietro alle primissime, oltre a un'ottima difesa e un collettivo importante a firma di un grande allenatore come Mazzarri. Negli appuntamenti importanti ci siamo sempre fatti trovare pronti. Vogliamo confermare i nostri migliori perché la continuità è importante. Anche con Petrachi lo è stata perché è stato con noi 10 anni: Bava ha fatto bene in 7 anni al Settore Giovanile con molti giovani arrivati in A. Ci sembrava giusto dargli un'opportunità.

Izzo? Ha avuto apprezzamenti, come altri. L'obiettivo che abbiamo oggi è di compattarci e affrontare al meglio l'EL, oltre a Serie A e Coppa Italia. Faremo un paio di innesti importanti”.