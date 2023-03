Calaiò: “La 10 a Kvara? L’ha indossata il Pampa, per una volta potrebbe metterla anche lui”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: "La data per lo scudetto? Da anti-juventino, il 23 aprile - giorno della sfida allo Stadium - non sarebbe affatto male. Se potessi scegliere, direi questo giorno. Ma andrebbe bene pure il 7 maggio al Maradona contro la Fiorentina. Al di là di tutto, mi auguro che il Napoli possa chiudere presto il discorso e poi concentrarsi sulla Champions.