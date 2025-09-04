Calaiò non ha dubbi: "Ecco chi giocherà tra Lucca e Hojlund. E occhio a una sorpresa"

vedi letture

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli e talent di Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal: “Chi gioca a Firenze? Sicuramente Lucca, è ancora presto per vedere Hojlund subito in campo dal primo minuto, gli serviranno più allenamenti.

Lucca e Hojlund hanno caratteristiche diverse, ma potrebbero giocare insieme. Hojlund sa attaccare la profondità e, con la fisicità di Lucca, e le caratteristiche dell’ex Udinese, potrebbero completarsi a vicenda”.