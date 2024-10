Calaiò racconta: "Fui rapinato a Napoli, ma i ladri mi ridiedero i soldi indietro"

Emanuele Calaiò, ex attaccate del Napoli, ha raccontato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli una rapina che ha subito qualche anno fa: “Non è soltanto Napoli, fino alla settimana scorsa è successo anche a Roma e Milano. Quando giocavo a Genova, erano addirittura entrati nelle case e a Parma lo stesso.

A me è capitato quando giocavo nel Napoli, andai a Santa Lucia, mentre stavo scendendo dalla vettura mi sono visto puntare la pistola: ‘Dammi tutto quello che hai’. Io avevo preso 200-300 euro che avevo in tasca e glielo dati. Poi sono salito da mio suocero e gli ho raccontato tutto. Rivado in auto, ripassano questi due ragazzi col casco, con la Vespa e mi rilanciano i soldi avendomi riconosciuto”.