Calaiò: “Raspadori è un gioiello puro. ADL dirà a Garcia di trovargli una collocazione”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Raspadori? Bisogna valorizzare l’investimento fatto. L’anno scorso ha giocato poco perchè davanti aveva Osimhen e Kvaratskhelia e nel 4-3-3 ha giocato poco perché secondo me è più una seconda punta. Io penso che De Laurentiis ha molta stima e fiducia nei suoi confronti e lo valorizzerà tantissimo. Sicuramente dirà a Garcia di trovare una collocazione per pemettergli di giocare di più. Raspadori è un gioiello puro, è l’attaccante della nazionale”.