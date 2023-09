Calamai: "ADL, hai capito quanto erano importanti Spalletti e Giuntoli?"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "Chissà se De Laurentiis ha finalmente capito quanto erano importanti Spalletti e Giuntoli. E quanto sia complicato per un presidente interpretare anche i ruoli di diesse e di allenatore. Era facile immaginare che sarebbe stata una stagione in salita per il Napoli. E l’inizio di torneo lo conferma. Fossi Garcia non dormirei sonni tranquilli. Sono altre le favorite per lo scudetto.

Sono Inter e Juve. La squadra nerazzurra ha la rosa più forte, i bianconeri non avranno il “fastidio” delle Coppe. In questo momento l’Inter è quasi ingiocabile. E’ una macchina da guerra. E Mkhitaryan è la faccia da scudetto della formazione nerazzurra. Ha qualità, senso tattico, segna gol belli e importanti, parla da leader. Nel derby ha spaccato il Milan in mille pezzi. Presente in ogni momento decisivo della gara. Ma, attenti, Micki non condizione la squadra, è al servizio della squadra. Questo è un aspetto che rende l’Inter la formazione da battere in questo campionato. Ci sono tanti Micki in ogni reparto. Tutti al servizio del gruppo.