Calamai: "Dal derby d'Italia uscirà l'anti-Napoli, ho una preferenza"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino e firma storica della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della situazione in casa Napoli e della possibile rivale per lo scudetto: "L’infortunio di Lukaku sommato alle energie fisiche e mentali che la squadra di Conte spenderà per recitare un ruolo da protagonista in Champions non sono aspetti da sottovalutare. Il Napoli è forte ma non è di un altro pianeta. E’ chiaro comunque che De Bruyne e compagni hanno tutto per vincere un altro scudetto. E’ più complesso individuare chi può essere la vera rivale degli azzurri. Un’indicazione forte, in questo senso, arriverà dal prossimo derby d’Italia. Potrebbe essere proprio questa sfida in programma sabato a suggerire il nome giusto per il ruolo di anti Napoli.

Sulla carta l’Inter ha una rosa importantissima. Però, stavolta, mi intriga più la Juve. Intanto la squadra bianconera ha ritrovato un fenomeno come Bremer. Il centrale difensivo vale cinque-sei punti in classifica. L’infortunio che gli è costato la stagione scorsa ha inciso non poco nella classifica finale della Juve. Poi, le curiose vie del mercato hanno regalato a Tudor la conferma di Vlahovic. Dopo settimane di battaglie la dirigenza bianconera ha scelto la soluzione più giusta: tenersi il bomber. E pazienza se andrà via tra dieci mesi a zero euro. Nel calcio il futuro è importante ma il presente è decisivo. Con il nuovo arrivato David e il ritrovato Dusan la Juve ha un attacco atomico. Da scudetto, appunto".