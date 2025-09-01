Calamai: "Infortunio Lukaku un macigno, Hojlund ha qualche limite tattico"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino e firma storica della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della situazione in casa Napoli: "Cosa hanno detto le prime due giornate di campionato? Intanto che per il momento non c’è una padrona assoluta. Il Napoli, che era e resta la favorita per il titolo, ha fatto bottino pieno dimostrando di saper anche soffrire. Ma l’infortunio di Lukaku pesa come un macigno. E peserà ancora di più in Champions.

Sono curioso di vedere se Hojlund, grande talento ma con qualche limite tattico, riuscirò a entrare in sintonia con il pensiero del tecnico partenopeo. Per il momento il Napoli è stato salvato dal suo micidiale centrocampo. Ma i gol li devono fare anche, anzi direi soprattutto, gli attaccanti. Il Napoli non ha illuminato gli occhi ma ha dimostrato di essere una squadra affidabile. E forte. Lotterà per lo scudetto fino alla fine".