Calamai pazzo di De Bruyne: "Vale da solo il prezzo del biglietto"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino e firma storica della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della situazione in casa Napoli: "Chiudo con una riflessione sul Napoli. La squadra azzurra parte favorita per la conquista dello scudetto. Ma attenti a un Conte che vuole sempre di più. Mi permetto un gioco di parole: Conte l’incontentabile. Se Antonio ha vinto tanto è anche perché vuole sempre di più, vuole avere la squadra sempre più forte. Vedremo gli ultimi colpi di mercato di De Laurentiis.

Conte sembra aver stregato il suo Presidente. In passato più attento ai conti, oggi preoccupato soprattutto di far stare sereno il suo Condottiero. Il Napoli si sta godendo le prime prodezze del fenomeno De Bruyne. Finalmente è arrivato in Italia un calciatore che vale da solo il prezzo del biglietto. Ne avevamo bisogno. Conte è rimasto anche per poter allenare un genio del pallone come lui".