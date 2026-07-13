Calciomercato Napoli, Salvione: "Allegri vorrebbe tenere De Bruyne e Lukaku, ma..."

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Pasquale Salvione tratta diverse tematiche: dalle ultime decisioni della Nazionale fino al calciomercato del Napoli.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: “La scelta del ct non poteva essere precedente a quella del direttore tecnico. Bisogna mettere mattone dopo mattone per costruire nel modo giusto. Paolo Maldini credo sia giusto, il Milan ha fatto un grande errore a mandarlo via e i danni li sta ancora pagando e da Malagò che ha grande esperienza e tatto, la scelta Maldini rispecchia il modo migliore per far partire un progetto. E’ chiaro che Maldini non risolve i problemi, ma mi sembra una buona partenza. Mancini credo sia il favorito anche se Pioli di certo non sarebbe una scelta sbagliata. al momento però, rispetto a Pioli e Conte, vedo in pole ancora Roberto Mancini.

Credo che Allegri voglia trattenere sia Lukaku che De Bruyne dal punto di vista tecnico, ma giocatori incedibili non ce ne sono e se arrivasse un’offerta credo sia ragionevole parlarne. La qualità dei giocatori fa la differenza e al di là di tutte le polemiche e le perplessità sull’arrivo di Allegri, il tecnico ha un curriculum che parla. Il calcio si può giocare in tanti modi, non c’è un solo modo che ti porta a vincere”.