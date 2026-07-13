Allegri, l'ex compagno: "Era un calciatore intelligente, ora è un top allenatore"

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L'ex calciatore Edoardo Artistico è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Allegri come giocatore? Era forte, era tecnico, in quel Perugia retrocedemmo con Galeone, qualche buon calciatore a livello tecnico c'era e Max era uno di questi. Centrocampista molto intelligente.

Si sposano bene Allegri e Napoli? Max fa parte di quegli allenatori che hanno vinto molto in Italia. È un top allenatore. E Napoli è diventata una squadra che se non arriva seconda, arriva in Champions. È un grandissimo allenatore, le basi ci sono tutte per fare un certo tipo di percorso. Il Napoli è molto forte sugli esterni. Arrivai a Napoli nel peggior momento della mia stagione, arrivai con un problema al ginocchio, mi sarebbe piaciuto arrivare più giovane e fisicamente che stessi meglio. Giocare nella mia squadra del cuore era un sogno che si coronava. Mi rimane la soddisfazione di aver segnato una rete al San Paolo.

Pio Esposito può essere il riferimento per la nazionale? Per quello che c'è in giro, sotto il profilo di gol, ha già dimostrato le sue qualità. Sono tante. Il tempo lo farà migliorare ancora. Logico partire da lui. Si muove anche abbastanza bene, è un attaccante completo. Lo reputo il titolare di questa Nazionale.

Dove può partire sui nastri di partenza questo Napoli? Deve partire per lottare per le prime quattro, anche lottare per lo Scudetto. Allegri conosce bene la categoria, sa vincere gli Scudetti. Non so se parte favorito, ma sicuramente dopo l'Inter".