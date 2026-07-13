Osimhen sul legame Napoli-Maradona: "Lì non puoi parlarne male, è blasfemia!"
Victor Osimhen ha vestito la maglia del Napoli per quattro stagioni, avendo quindi modo di vivere la città appieno: l'attaccante nigeriano non ha potuto mancare di notare il legame speciale dei tifosi con Diego Armando Maradona. Al podcast di Obi Mikel, Osimhen ha parlato anche di questo argomento: "Non puoi parlare male di Maradona lì è blasfemia. Nessuno può dire niente se ci tiene a vedere il domani (ride, ndr). Anche se vinci cinque Champions League e cinque scudetti stai sprecando il tuo tempo, non potrai mai sostituire Maradona nel cuore dei tifosi del Napoli".
Sulla scelta di trasferirsi al Galatasaray nel 2024:
"Quando ho detto al vicepresidente del Galatasaray che volevo unirmi alla squadra, ha pensato che fosse uno scherzo. Persino l'allenatore continuava a chiedermi: "Dici sul serio?". Non riuscivano a credere che stessi per venire, non sapevo nemmeno che i tifosi stessero seguendo il mio jet privato".
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