De Bruyne, Orlando sentenzia: "Al Napoli serve poco. Inadatto al calcio italiano"

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Quale futuro per Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku? L'ex calciatore Massimo Orlando si esprime in maniera categorica: il Napoli dovrebbe cederli

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito un estratto.

Napoli, che fare con Lukaku e De Bruyne?

"II Napoli deve ridimensionarsi e sono due che non sono andati bene l'anno scorso e che neanche si sono comportati bene. II Napoli può farne a meno. Nessuno li vuole, è vero, sono difficili da piazzare, a meno che non vadano in USA o Arabia. Se devo tenerne uno, direi Lukaku. Al centrocampo del Napoli De Bruyne serve a poco. Credo non sia adatto al calcio italiano".

Dove giocherà Vergara con Allegri?

"L'unica è nel 4-3-3 alto a destra, col piede invertito. Ma credo che purtroppo giocherà poco con Allegri".

La Juventus parte per il ritiro senza il suo numero 9:

"E' stata la delusione. Senza criticare Carnevali, però è assurdo che la Juve non parta con almeno un centravanti titolare. Ma ci sono difficoltà anche in altri acquisti. Sarà un mercato al ribasso, però dalla Juve mi sarei aspettato almeno un paio di colpi importanti, anche per dare a Spalletti qualche elemento".