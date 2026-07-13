Allegri, da Milano avvisano: "Cardinale lo prese per lo stesso motivo di ADL"

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Il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Allegri è uscito con le ossa rotta dall'ultima giornata. È considerato usato garantito per ogni presidente, ma questa volta per la prima volta ha fallito l'obiettivo. Vuole ricominciare a vincere da subito. E Napoli è vicino, gli può garantire di essere vincente.

Perché De Laurentiis punta su Allegri? Per lo stesso motivo per cui il Milan ha puntato su di lui, conosce il calcio italiano, conosce le sfumature, la comunicazione.

La filosofia Allegriana può sposarsi con Napoli? Dal punto di vista tattico, il Napoli e il tifoso azzurro chiede un altro tipo di calcio. Così come il tifoso del Milan o l'Inter. Credo che De Laurentiis ci stia pensando perché in una stagione in cui non farà investimenti grandissimi, un allenatore aziendalista come Allegri che non reclama acquisti in conferenza stampa, può essere una figura che si allinea con il progetto del Napoli. Un progetto ambizioso, senza quel tipo di investimenti fatti l'anno scorso. E Allegri può dare questo tipo di garanzie. Poi, il presidente sta facendo anche delle valutazioni totalmente differenti.

Iraola che sceglie il Crystal Palace e non il Milan? Il calcio inglese è più ricco. Quello che aveva l'Italia trent'anni fa. Gli stranieri in Serie A abbassano il livello ed è un problema che si riflette in Nazionale.

Chi sarà il ct della Nazionale? Mi sembra che Conte abbia grandissime chance. L'incarico del ct sarà molto complessa. La scelta andrà presa dopo il 22 giugno, Antonio Conte è l'uomo giusto oltre che essere il candidato più forte. Però mi aspetto che resti più di due anni. Antonio è molto scientifico, più di un tot di tempo non riesce a stare. Non ha mai preso rischi, non si sbaglia sui tempi d'usciti. L'ha fatto anche con la Nazionale, quando fece benissimo in quel biennio".