Calhanoglu attacca Ibra: "A 40 anni non mi comporterei come lui. Cerca attenzioni"

Hakan Calhanoglu, nel corso della lunga intervista rilasciata a Tivibu Spor in Turchia, ha parlato di Ibrahimovic e del rapporto che è cambiato dopo il suo passaggio all'Inter: "È un uomo di 40 anni, io non farei niente di tutto ciò alla sua età, non è un 18enne. Gli piace essere sempre al centro dell'attenzione. Non ha dato il suo contributo per lo scudetto del Milan, non ha quasi mai giocato. Fa di tutto per attirare l'attenzione dei tifosi. Non mi interessa ciò che dice, è una persona che mi ha chiamato spesso per uscire insieme da quando siamo entrambi a Milano. Lo rispettavo, per me è sempre stato così. Ha anche scritto di me nel suo libro, doveva scrivere queste cose o il suo libro sarebbe rimasto vuoto. Non gli rispondo, meglio non rispondergli".