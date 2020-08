Callejon, il suo ds all'Espanyol: "Può giocare ancora ad alti livelli in Liga o Premier"

Paco Herrera, che quando era direttore sportivo dell'Espanyol acquistò José Callejon, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata una grande soddisfazione vedere Josè trionfare e vincere in carriera e con il Napoli. Ricordo ancora quando lo prelevammo dal Real Madrid B, ero certo che sarebbe diventato un grande professionista ed una gran persona. Quando fai questo lavoro, vedi tanti calciatori. Ma ti accorgi subito quale di questi diventerà un campione. E Josè lo è. Oggi a Napoli lo conoscete meglio di me per averlo visto da vicino sette anni. All'epoca, era un ragazzo promettente e già segnava diversi goal. Ma che avesse la capacità di segnarne così tanti forse è stata una sorpresa per altri addetti ai lavori, non certo per me. E' difficile darsi una spiegazione sul perchè non abbia avuto molte chance con la Nazionale. Anche perchè altri calciatori ne hanno avute. Immagino che non abbia trovato un commissario tecnico che gli desse la giusta fiducia. Ma avrebbe tranquillamente potuto giocare più partite con la Roja. Dopo la sua avventura con il Napoli, Callejon potrà giocare ancora a livelli altissimi. Sta bene, è pronto. Può giocare in Inghilterra o in Spagna. Potrà essere un calciatore importante, magari non il centro come è Messi al Barcellona, ma inserito in un contesto potrà dare un contributo notevole".