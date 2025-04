Calo Napoli? Behrami: “Conte ha metodo pesante, ma calcio è cambiato: non dà più vantaggi”

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli e oggi commentatore tecnico per Dazn, nel podcast della piattaforma si è espresso così sui troppi cali del Napoli nei secondi tempi: “Potenzialmente può vincerle tutte. Certo, un filotto non è da tutti. E’ strano con una partita a settimana però che si parli di un Napoli cotto. E’ durato un tempo a Bologna, l’Inter vedi quante partite fa in più. Conte fa carichi pesanti, chiede certe cose, ma vediamo che cala e non è giustificabile vista la preparazione di Conte senza coppe. Per 80 minuti pure senza cambi devi tenere il ritmo, mi aspetto questo! Non è la prima partita in cui cala tantissimo, è molto strano, quel metodo di lavoro è molto pesante, il calcio è anche cambiato sui tipi di corsa da fare. Conte ha avuto un’evoluzione tattica notevole, ma dal punto di vista fisico qualche cambiamento ci sta. Questa è un’occasione, non capita sempre di non avere le coppe.

Poche rotazioni? Sì, i cambi non sono di grande livello, ma con una gara a settimana resta il fatto che 80 minuti devi reggerli. C’è un calo troppo anticipato. Molti dicono è pesantissima la settimana, non ho mai corso così e se vediamo la preparazione inglese lì si corre meno, ci si diverte, ma nelle fasi finali pure in Spagna si corre tanto in campo. Aggiornarci pure fisicamente… non porta così vantaggi spingere così tanto come fa Conte”.