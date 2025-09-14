Calvarese: "Il gol di Ranieri andava annullato! C'è una spinta, vi spiego"

vedi letture

Il gol dell'1-3 di Luca Ranieri in Fiorentina-Napoli andava annullato. A far luce sull'episodio è l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha commentato la situazione spiegando perché la rete avrebbe dovuto essere annullata, ma anche per quale motivo il VAR non è potuto intervenire. "Il gol dell'1-3 segnato da Ranieri in Fiorentina-Napoli è 'viziato' da un fallo di Piccoli su Anguissa. Anche se con un solo braccio, l'attaccante infatti spinge il suo avversario in maniera funzionale per metterlo fuori gioco, col pallone che va proprio da quelle parti, e il camerunese va a terra".

L'ex fischietto ha poi fatto un parallelo con un episodio simile: "Peraltro l'intervento del Franchi ricorda molto da vicino quello di Gabbia in Lecce-Milan, quando Marinelli annullò la rete proprio per questo motivo. Il VAR, però, nel caso di Firenze non può intervenire: il pallone non era ancora in gioco al momento della spinta, Nicolussi Caviglia doveva ancora battere il corner".