Calvarese: "Olivera fa un retropassaggio, era punizione al limite dell'area piccola"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato la direzione arbitrale di Juventus-Napoli, a cura di Daniele Doveri, per l'edizione odierna di Tuttosport: "Doveri fischia 23 falli in totale ma commette un errore sul retropassaggio di Olivera verso Caprile nel secondo tempo. Manca un calcio di punizione indiretto in favore della Juventus che sarebbe stato battuto sulla linea dell’area di porta: è chiara la volontà del terzino del Napoli di stopparla a favore del portiere (come si evince dagli ampi gesti dell’uruguaiano) che però, invece di rinviarla o giocarla con i piedi, la prende con le mani visto il pressing di Nico Gonzalez. Ha ragione Thiago Motta, ammonito per proteste, a reclamare la punizione.

In generale, qualche fischio in più poteva starci, ma non si fa mai sfuggire il controllo della partita. Dal punto di vista disciplinare decide di non ammonire subito quindi lascia passare l’intervento di Politano ai danni di Bremer e anche quello di Locatelli che colpisce Lukaku all’altezza del gluteo. Inizia ad ammonire con il giallo ai danni di McKennie, decisione giusta. Quella contro il centrocampista statunitense è l’unica ammonizione di tutta la partita".