Calzona alla Gazzetta: "Anno scorso non c'era allegria, Zielu e Osi mai avuti..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Napoli e attuale CT della Slovacchia, Francesco Calzona, ha parlato anche della sua esperienza da allenatore dei partenopei: "Ho avuto una possibilità e sono grato a De Laurentiis. Napoli-Verona? Ci sono Lobotka, Suslov e Duda, niente potrà distrarmi, non mi sarà consentito. Lobotka è un giocatore da cento milioni di euro. Stanislav fa un altro sport, con la sua intelligenza sublime.

Napoli? Un momento del quale sono orgoglioso, nonostante i risultati non siano stati quelli che ci aspettavamo. Ma quella squadra era forte, anche se non rappresentava più completamente lo scudetto: via Kim, poi via Elmas; Zielinski e Osimhen come se non li avessi mai avuti. Ma i problemi non erano in campo.

Crepe? Diciamo che era sparita l’allegria della fantastica stagione di Spalletti. E poi non sarà un caso se in questa estate siano stati ceduti gran parte dei calciatori del mercato precedente. Napoli attuale? Sono rimasto colpito. Conte è stato bravo a calarsi nella natura di quel gruppo. Lo ha modellato seguendone le caratteristiche: il 4-3-3 non è una ideologia di facciata, è il risultato di un progetto tecnico costruito con calciatori che hanno caratteristiche precise e che con quel sistema si esaltano".