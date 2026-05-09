Calzona esalta Lobotka: "È un top mondiale! Quelli come lui non passeranno mai di moda"

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Francesco Calzona promuove Lobotka a top mondiale: per l'ex tecnico del Napoli, i playmaker di qualità non spariranno mai dal calcio moderno

Francesco Calzona, ex commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto.

In un calcio che va sempre più in verticale, i playmaker che costruiscono sul corto e non sul lungo come Lobotka non rischiano di scomparire?

"Quelli come lui non passeranno mai di moda. Io vorrei sempre un Lobotka nelle mie squadre. Il calcio va in verticale, ma non dimentichiamoci dell'equilibrio, perché giocare così ti espone più facilmente a perdere il pallone. E Lobotka è uno che ti dà equilibri. Credo sia un top di livello mondiale in questo aspetto. È vero, non verticalizza tantissimo, principalmente palleggia, ma in un 4-3-3 con due mezz'ali di inserimento, Stanislav diventa fondamentale. È troppo intelligente con e senza palla. Sa quando attaccare forte, quando temporeggiare... E poi ha forza, nonostante la sua struttura. Nonostante le evoluzioni che il calcio sta vivendo, i Lobotka non passeranno mai di moda".