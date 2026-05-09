Di Fusco: "Stagione fallimentare? No, ma poca lotta Scudetto ed in Europa..."

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Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Definire fallimentare la stagione del Napoli è un po’ troppo. Però a inizio anno se avessero chiesto a Conte del secondo posto, della Supercoppa, l’eliminazione in Coppa Italia e l’uscita dal girone di Champions, non credo che il tecnico si sarebbe accontentato. È chiaro che in tanti si aspettavano di essere più competitivi in Champions e di lottare di più per lo scudetto. Gli infortuni sono stati importanti, potenzialmente il Napoli poteva fare di più evitando ciò che si è sbagliato, magari metodologia di lavoro e di allenamenti. Per me non è un’annata ottima, ma negativa. Grazie però alla bravura di Conte penso che il Napoli riuscirà a chiudere al secondo posto.

Maradona? Si prendeva addosso tutto. E quindi era sempre il primo a farsi avanti, sia con i nuovi arrivi, sia con chi già c’era. Trasmetteva gioia, carica, con lui sapevi che potevi arrivare ovunque anche nei momenti più difficili. Il primo anno quando arrivò qui lottavamo per la retrocessione, lui era sempre a caricare. Nel girone d’andata facemmo nove punti con i due punti a vittoria. Ma lui era sempre lì e portava il sorriso. Purtroppo, di lui se n’è parlato tanto solo delle cose negative, perché facevano notizia. Lui ha fatto tanta beneficenza e non ha mai detto nulla a nessuno. Parlava gente che non lo conosceva. Io credo che così buone d’animo non ce ne sono.

C’è un’intervista che fece con Gianni Minà riguardo i gadget che uscivano fuori a Napoli con il suo volto, e dove lui disse che non avrebbe mai fatto nulla contro i napoletani che dovevano mangiare. Ma solo contro i milionari che diventavano ancora più ricchi".