Sarri-Napoli, Di Matteo: "Non so se la Coppa Italia basti a convincerlo a restare alla Lazio"

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Roberto Di Matteo, ex giocatore della Lazio e giocatore/allenatore del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Roberto Di Matteo, ex giocatore della Lazio e giocatore/allenatore del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del World Legends Padel Tour di Londra. Queste le sue dichiarazioni sul lavoro di mister Sarri nella capitale: "Vincere un trofeo sarebbe molto positivo, anche perché la Coppa Italia darebbe alla Lazio la possibilità di entrare in Europa. Non so se questo basterebbe a convincere mister Sarri a restare anche il prossimo anno. È stato un anno molto difficile per lui, tra ambiente esterno e interno. Non è facile, ve lo assicuro, ma Sarri è stato bravo".

Di Matteo ha poi parlato anche della stagione travagliata dei Blues: "II Chelsea ha cambiato uno, due allenatori... Cosa c'è di strano? Al Chelsea questa è ordinaria amministrazione. Questo club è l'eccezione che conferma la regola. Con mister Maresca stava facendo molto bene, non so cosa sia successo, ma dopo il suo addio sono iniziati i problemi. L'ambiente e la squadra si sono disuniti".