Mourinho: "Nessuno è riuscito a competere con l'Inter, nemmeno il Napoli"

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Lo 'Special One' parla a Sport Week dice la sua sul campionato italiano, un contesto che conosce molto bene per le diverse stagioni vissute all'Inter prima e alla Roma poi. Ecco le sue parole:

Sullo scudetto

"Nessuna competitor dell'Inter per lo Scudetto. Chivu è stato bravo e fortunato. Quando giocava non era un allenatore in campo, non ha smesso di giocare ieri e iniziato ad allenare oggi. La sua non è stata una germinazione spontanea, ha fatto un percorso di formazione allenando la Primavera dell'Inter e facendo molto bene a Parma. Quest'anno ha avuto un pochino la 'stellina' perché nessuna delle altre squadre è stata davvero un competitor forte per lo Scudetto. Non ci è riuscito il Napoli di Conte, mentre il Milan è in fase di transizione e la Juventus pure, però vincere ti dà credito.

Su Roma ed il futuro

"Roma è la citta più bella al mondo. San Siro è stata casa mia e mi ha regalato tante gioie, ma la vittoria che mi rende più orgoglioso è sempre la prossima".