Corona anticipa: “Mezza squadra odia Conte. Metodi, rivolte, svelerò fatti gravissimi”

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Fabrizio Corona prepara una nuova puntata di 'Falsissimo' su Antonio Conte e sul Napoli, che a sua detta farà molto scalpore.

Fabrizio Corona prepara una nuova puntata di 'Falsissimo' su Antonio Conte e sul Napoli, che a sua detta farà molto scalpore. In un'intervista a Fanpage ha preannunciato temi di spogliatoio scottanti: "I calciatori del Napoli sono arrivati a determinati livelli perché è stato fatto qualcosa di grave. Parliamo di un gruppo di giocatori. All'interno del Napoli non ne parla nessuno, perché è impossibile parlarne. Riguarda Antonio Conte. Ha creato un sistema dittatoriale, obbliga i calciatori a comportarsi in certi modi.

I sistemi di allenamento sono fuori dal comune. Ci sono state delle rivolte e mezza squadra lo odia. Queste rivolte hanno portato un'azione clamorosa. Una roba che se non finisce in prima pagina dei quotidiani, vuol dire che l'informazione non esiste più. Questa puntata uscirà il 18 maggio", le parole di Corona già diventate virali sui social.