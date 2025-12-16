Udinese, Zanoli: "I giocatori del Napoli ci hanno fatto i complimenti, sapevamo come metterli in difficoltà"

vedi letture

Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese ed ez Napoli, ha parlato a 'Udinese Tonight' della vittoria di domenica contro gli azzurri: "È stata una settimana impegnativa dal punto di vista mentale dopo la brutta sconfitta contro il Genoa. Siamo arrivati alla partita contro il Napoli molto preparati, soprattutto fisicamente e mentalmente, sapevamo che potevamo fare bene e abbiamo svolto il nostro lavoro egregiamente. Siamo stati molto attivi sin dai primi minuti, abbiamo visto che potevamo mettere in difficoltà il Napoli aumentando il ritmo e così è stato. Nel secondo tempo abbiamo dominato, senza rischiare più di tanto.

Ci tenevo a fare bene, sono stato là per tanto tempo, fin dalla Primavera. Era una partita importante e ci tenevo, non avevo ancora vinto contro il Napoli e sono contento di averlo fatto qui. I miei ex compagni ci hanno fatto i complimenti, perché li abbiamo surclassati soprattutto sul piano fisico. Da quando sono qui è stata la mia partita più importante, ma in generale di tutta la squadra, vincere contro i campioni d’Italia non è da poco. Comunque c’è sempre da migliorare e continuerò a lavorare ancora.

Ci sono partite in cui hai più spazio, altre in cui ne hai meno. Contro il Napoli di spazio ce n’era parecchio, anche in contropiede, loro giocavano molto alti e ci lasciavano delle praterie. Poi con questo sistema, con Zaniolo che si sposta quasi a fare l’esterno riusciamo a girare meglio palla e io ho più spazio per spingere, come piace a me. Con Zaniolo mi trovo bene, viene a prendere palla e quindi mi lascia lo spazio. Mi sono trovato bene con Kristensen alle spalle, è un grande giocatore, ma mi sono trovato bene anche le volte in cui ha giocato Bertola. Contro il Napoli ho avuto più spazio che con il Genoa, anche se pure lì avrei potuto crearmi più occasioni, con il Napoli l’ho fatto ed è così che deve essere.

Gokhan Inler, nel suo ruolo di responsabile dell’area tecnica, è un riferimento importante per noi, sappiamo che giocatore è stato all’Udinese e anche al Napoli. Se abbiamo un problema lui è uno dei primi con cui ci confidiamo, è un grande direttore.

Ekkelenkamp? Ha fatto un gol pazzesco. In allenamento spesso fa questi tiri che si abbassano all’ultimo o cambiano traiettoria, finalmente gli è venuto anche in partita. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo e un giocatore forte”.