Jorginho: "Tiferò sempre per il Napoli, mi hanno dato tanto! Combatteranno fino alla fine"
Jorginho, centrocampista del Flamengo ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta e sono davvero felice. Disputiamo tanti tornei però stiamo vivendo un momento meraviglioso. Dobbiamo continuare a spingere per portare ancora allegria alla nostra gente e rappresentare al meglio il nostro Paese“.
L’ex azzurro è soffermato anche sul momento del Napoli: “Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perché è una squadra che mi ha dato tanto, così come i tifosi. Seguo sempre, continueranno a combattere fino alla fine perché stanno facendo un bellissimo lavoro. Farò sempre il tifo per loro“.
Sulla Nazionale: “Sto lavorando sempre molto per essere pronto se serve come fatto in passato. Voglio sempre il bene della Nazionale. Io sto bene e sto lavorando molto“.
