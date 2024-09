Cambio modulo? Ventura contrario: “Kvara si esprime al massimo in un attacco a 3”

vedi letture

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sono stati fatti passi in avanti rispetto a Verona ma ci sono molti margini di miglioramento. Conte si aspetta prestazioni migliori dai suoi, ne sono sicuro. Il risultato è stato eclatante ma non ha rispecchiato quanto fatto dalle due squadre in campo.

La fluidità del gioco si vede a sprazzi e non è costante nell’arco dei 90 minuti. Di sicuro si è evinta la grande qualità e disponibilità dei giocatori oltre alla capacità di sporcarsi le mani e di lottare. Già questo fa capire come l’anno sia ormai alle spalle. Sono arrivati segnali importanti affinchè il Napoli resti protagonista per tutta la stagione.

Di Lorenzo? E’ un altro giocatore rispetto all’anno scorso. Sta tornando uno dei miglior terzini d’Europa come due anni fa. Ci vogliono certi presupposti per fornire prestazioni importanti e quest’anno ci sono. E’ sereno e ha ritrovato voglia di fare calcio. Stesso discorso per Kvara. Il gol del due a zero è stato perfetto per i tempi delle giocate.

Conte deve oliare questo nuovo modulo e credo che anche lui si stia adattando rispetto al suo modulo storico che è il 3-5-2. Per me Kvara da seconda punta perde pericolosità rispetto ad un attacco dove può contare anche su un altro esterno offensivo oltre alla punta centrale. Non cambierei modulo fossi in Conte rispetto al 3 4 2 1 attuale”.