Camoranesi avverte: "Sarri? Alla Juve non farà lo stesso gioco di Napoli, terrà un occhio al risultato..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione ‘Bordocampo’, è intervenuto l’ex Juventus e campione del mondo 2006 Mauro German Camoranesi: "Sarri? La rosa è nettamente superiore a quella del resto della Serie A. Non ho visto le amichevoli, ma non credo faccia lo stesso gioco che ha fatto al Napoli, terrà sempre un occhio sul risultato. Il campionato per me sarà molto più combattuto rispetto agli ultimi anni. Mi auguro che giochi bene e che porti anche a casa il risultato”.