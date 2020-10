Campania, De Luca fa gli auguri a Maradona: "Spero si curi di più, l'ho visto un po' scombinato..."

Arrivano anche gli auguri di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, per i 60 anni di Diego Armando Maradona. Nel corso della sua consueta diretta social del venerdì, il governatore ha mandato un messaggio al Pibe de Oro: "Maradona è un genio del pallone, spero che si curi un poco di più, l'ho visto un po' scombinato in qualche immagine, ma è doveroso mandargli un augurio affettuoso per i suoi 60 anni".