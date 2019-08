Canale 8, Mele: "Si è perso contatto con la realtà, Icardi ha oscurato colpi come Manolas e Lozano!"

Silver Mele, giornalista di Canale 8, ha parlato nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l'acquisto del messicano Lozano in casa Napoli: "Lozano? Lavezzi arrivò in Italia prima a Genova per indossare la maglia del Grifone, quando qualche mese provavamo ad introdurre e fornire l'identikit si Lozano, qualcuno disse che questo è un Lavezzi che segna di più. Icardi? La sensazione è che si sia perso il contatto con la realtà, se si sottovaluta Manolas in difesa o Lozano in attacco. Il Napoli ha impattato bene in campionato sotto il punto di vista del risultato ma anche emozionale".