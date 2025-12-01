Podcast Orlando: "Quello sfogo di Conte era studiato! Ha la squadra in mano..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Vlahovic fuori tre mesi, brutta tegola per la Juve: "Brutta tegola sì, perché stava giocando bene .Anche a Firenze lo avevo visto bene, seppur in una partita non bella. Gioca per la squadra, è migliorato sotto questo aspetto. Si stava ritrovando. Nella sfortuna però può esserci la fortuna di David e Openda, che possono ora rimettersi in mostra. Spalletti ha Yildiz, la sua posizione è fondamentale ora, così come che giochi sempre Conceicao. Quando recupererà in difesa Bremer, per me se fanno un acquisto di qualità in mezzo al campo, la Juve può dire la sua. Se perde contro il Napoli però cominciano a essere troppi i punti di distacco".

Milan e Napoli al comando: "Faccio i complimenti a Conte. L'ha studiata questa cosa dopo Bologna. E' tornato, ha la squadra in mano, con una squadra che ha un gioco tosto, soldio, e ha riscoperto due giocatori come Lang e Neres che stanno facendo la differenza. Il Napoli ha vinto tutti i duelli con la Roma, gli ha tolto le certezze. Al Milan tanti complimenti, ma dico che non si può vincere sempre quando gli avversari tirano 6-7 volte in porta. Gli sta anche andando bene ora".