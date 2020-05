Cané controcorrente: "Gattuso? Senza emergenza avrei cambiato a fine stagione"

Faustinho Cané, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte: “Pesaola è stato sicuramente il miglior allenatore del Napoli nel decennio 1970-80. Vinicio è un mio connazionale, mi ha voluto nel suo Napoli e ha fatto delle grandi cose in tre anni, ma l’ambiente napoletano e la gelosia di alcuni dirigenti hanno bloccato la nostra crescita. Stesso discorso pure per Pesaola: fu preso da Fiore, ma poi ha vinto a Firenze. La conferma di Gattuso? Probabilmente senza tutta questa emergenza Covid, lo avrei cambiato al termine di questa stagione. Adesso la situazione è cambiata. Ora è difficile fare precisioni, non sappiamo neanche cosa accadrà col campionato”.