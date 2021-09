Canella su Ounas: "Nel ruolo da trequartista può diventare devastante"

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKiss Napoli: “Come ha operato il Napoli sul mercato? Le difficoltà generali si sono riversate anche sul club azzurro, ma non cedendo i giocatori che avevano richieste ha fatto un buon mercato. Voglio poi spendere delle parole su Ounas. L’ho visto anni fa nel Principato di Monaco quando giocava nel Bordeaux e subito mi rubò l’occhio nel ruolo di trequartista. Se lo fai partire a ridosso di una prima punta, dandogli libertà, può diventare devastante. Spalletti l’ha già utilizzato in ritiro in quel ruolo, è un uomo che sa riconoscere le qualità dei giocatori. Credo che possa essere un buon acquisto e diventare devastante considerando le cinque sostituzioni. E’ stato confermato anche Petagna, è arrivato un centrocampista, credo che il Napoli possa dire la sua".