Cannavaro jr: "Mio fratello Fabio è un’ottima scuola, siamo molto affiatati"

Così Paolo Cannavaro, che affiancherà il fratello Fabio sulla panchina del Benevento, ha parlato a Ottochannel

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Il rapporto con il ds Foggia è stato e dovrà essere un valore aggiunto, ma non è stato influente nella scelta fatta da me e mio fratello”. Così Paolo Cannavaro, che affiancherà il fratello Fabio sulla panchina del Benevento, ha parlato a Ottochannel della nuova avventura: “Per adesso siamo in una full immersion pazzesca, c’è un’ottima cultura del lavoro in questo ambiente. Non ci resta che continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, in maniera decisa. Sono già stato quattro anni con Fabio ed è stata un’ottima scuola, non so quale sarà il mio futuro ed essendo il fratello so di dover lavorare di più e non di meno. - conclude il vice allenatore - Siamo una coppia molto affiatata, ci siamo vissuti poco perché il calcio ci ha divisi ma ora ci ha riuniti, dentro di noi c’è sempre il desiderio di stare insieme”.